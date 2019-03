Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenprall zwischen PKW und Fahrrad

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 07.03.2019, 16.54 Uhr, befuhr eine 58-jährige Warendorferin mit ihrem Fahrrad in Warendorf den Radweg entlang der Freckenhorster Straße in Richtung Innenstadt. Eine 38-jährige Frau aus Warendorf befuhr zeitgleich mit ihrem PKW die Freckenhorster Straße in gleicher Richtung. Beim Abbiegen nach rechts auf ein Tankstellengelände kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PWK und der Radfahrerin. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht, sie kümmert sich selbständig um die Behandlung ihrer Verletzung. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 400 Euro.

