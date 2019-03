Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Beim Queren der Fahrbahn mit einem Fahrzeug kollidiert

Warendorf (ots)

Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 14-jähriger Junge aus Warendorf am heutigen Donnerstag Nachmittag (07.03.2019) mit seinem Fahrrad an der Gallitzinstraße zunächst den vorgeschriebenen Radweg in Richtung Dreibrückenstraße. Da sich der Kraftfahrzeugverkehr an der Gallitzinstraße in beiden Richtungen staute, beabsichtigte der Junge an der Unfallstelle die Fahrbahnseite zu wechseln. Nachdem er den Fahrstreifen in Richtung Dreibrückenstraße zwischen den stehenden Pkw passiert hatte, setzte sich kurz zuvor der Verkehr in Richtung Milter Straße in Bewegung. Es kam bei langsamer Geschwindigkeit zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dessen Fahrrad mit der Front eines PKW. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der minderjährige Unfallbeteiligte leicht am Knie. Am Fahrzeug des 21-jährigen Fahrzeugführers aus Warendorf entstand leichter Sachschaden.

