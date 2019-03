Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Eine leichtverletzte Person

Warendorf (ots)

Ein 77-jähriger Mann aus Ennigerloh befuhr am heutigen Donnerstag (07.03.2019, 17.15 Uhr) mit seinem PKW die K 20 von Hoetmar kommend in Fahrtrichtung L 547.Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er seine Fahrt in Richtung Ennigerloh fortzusetzen. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Mann aus Warendorf mit seinem PKW die L 547 von Ahlen kommend in Fahrtrichtung Warendorf. Als der Ennigerloher die Kreuzung überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Warendorfer, der sich bei dem Unfall leichtverletzte. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.

