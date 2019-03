Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrzeugführer versuchte zu täuschen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 6.3.2019, führten Polizisten gegen 17.50 Uhr eine Verkehrsüberwachung an der Weststraße in Ahlen durch. Als ein blauer VW Golf die Stelle passierte, stellten die Beamten ein nicht richtig angebrachtes Kennzeichen fest. Die Einsatzkräfte fuhren dem Pkw hinterher und kontrollierten die Insassen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Zuvor beobachteten sie, wie der Beifahrer und der Fahrer einen Fahrertausch vornahmen. Bei der Überprüfung des ursprünglichen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass der 21-Jährige keinen Führerschein besitzt. Zum Schluß beleidigte der uneinsichtige Dortmunder die beiden Beamten dann noch.

