POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW, Radfahrer flüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2019, 19.00 Uhr, beabsichtigte ein 39-jähriger Ahlener mit seinem PKW Audi in Ahlen vom Vorhelmer Weg in die Warendorfer Straße einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Radfahrer, der mit seinem schwarz-orangenen Mountainbike auf dem östlichen Radweg in Richtung Innenstadt fuhr. Der Radfahrer kam zu Fall, stand auf und übergab dem 39-Jährigen eine Mobilfunknummer. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne seine Personalien angegeben oder eine Unfallaufnahme durch die Polizei ermöglicht zu haben. Am PKW des 39-Jährigen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls sowie der Fahrer des Mountainbikes werden gebeten, sich mit der Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

