Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Feuer dürfte ursächlich für Explosion gewesen sein Ergänzung zur Pressemitteilung vom 5.3.2019, 11:30 Uhr

Warendorf (ots)

Nach Auswertung der Spuren dürften ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag oder in den frühen Morgenstunden (5.3.2019) gewaltsam in das Gebäude am Sportplatz in Drensteinfurt eingedrungen sein und dort ein Feuer verusacht haben. Durch die dadurch entstandene Hitzeentwicklung explodierte gegen 5.10 Uhr eine in dem Raum gelagerte Gasflasche - in der sich Aceton befunden haben dürfte - und zerstörte das Gebäude.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die vor oder nach der Explosion am Sportplatz oder in der Nähe verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell