Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg - 2 Mal betrunken mit PKW unterwegs

Warendorf (ots)

Am 05.03.2019 fiel eine 60-jährige Sassenbergerin gleich zwei Mal im Laufe des Nachmittages auf, weil sie betrunken mit ihrem PKW unterwegs war. Gegen 13.05 Uhr wurde sie auf dem Parkplatz eines Discounters durch Beamte der Wache Warendorf angetroffen. Eine aufmerksame Zeugin hatte die alkoholisierte Frau beobachtet und gemeldet. Bei ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihr Fahrzeug verblieb verschlossen auf dem Parkplatz. Gegen 15.58 Uhr wurde die 60-jährige erneut auf dem Parkplatz gesehen, wie sie sich in ihr Fahrzeug setzte und wegfuhr. Die Sassenbergerin konnte durch die Beamten der Wache Warendorf an ihrer Heimatanschrift angetroffen werden. Sie wurde mit zur Wache genommen, wo ihr erneut eine Blutprobe entnommen wurde.

