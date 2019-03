Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Bei Trickdiebstahl Bargeld erbeutet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 5.3.2019, sprach eine Unbekannte gegen 12.30 Uhr ein Ehepaar vor einem Verbrauchermarkt an der Warendorfer Straße in Oelde an und fragte nach Geld für ein Münztelefon. Die hilfsbereite Seniorin öffnete ihre Geldbörse um nachzuschauen. Die Tatverdächtige deckte währenddessen mit einem Tablet das Portemonaie ab und zog daraus mehrere Geldscheine. Später entdeckten die Oelder den Diebstahl und erstatten auf der Polizeiwache Anzeige.

Die Tatverdächtige ist um die 30 Jahre alt, hat eine unauffällige Figur, ist etwa 1,70 Meter groß und trug einen hellbraunen langen Mantel.

Wem ist die gesuchte Frau aufgefallen? Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

