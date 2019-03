Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Kassenhäuschen der Sportanlage zerstört

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 5.3.2019, kam es gegen 5.10 Uhr zu einer Zerstörung eines Kassenhäuschen der Sportanlage an der Straße Im Erlfeld in Drensteinfurt. Ein unbekannter Täter drang in das Häuschen ein und brachte vermutlich eine Gasflasche zur Explosion. Die Hütte brannte vollständig aus. Kräfte der Feuerwehr Drensteinfurt löschten das Feuer. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Wer hat in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen im Bereich der Sportanlage oder dem Umfeld gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

