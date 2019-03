Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, 16-Jähriger verursacht Autounfall und flüchtet

Warendorf (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ereignete sich am Montag, den 04.03.2019, um 23.28 Uhr, an der Kreuzung B51, Hans-Geiger-Straße, Münstertor. Ein zunächst unbekannter Autofahrer befuhr mit einem Opel Astra die B51 aus Richtung Münster kommend in Fahrtrichtung Warendorf. Bei dem Versuch, nach rechts in die Straße Münstertor abzubiegen, kollidierte der Unbekannte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 57-Jährigen aus Ostbevern. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Astra-Fahrer in Richtung Telgter Innenstadt. Im Rahmen der Fahndung konnten die alarmierten Polizeibeamten den Flüchtigen ermitteln. Sie fanden heraus, dass ein 16-jähriger Telgter das Fahrzeug geführt hatte. Der Fahrzeughalter, ein 31-jähriger Telgter, saß auf dem Beifahrersitz.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen beide Personen ein. Es entstand ein Sachschaden von 3300 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell