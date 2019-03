Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Bisher ruhiger Verlauf der Karnevalsfeierlichkeiten, Stand 18:00 Uhr

Warendorf (ots)

Bisher verliefen die Karnevalsfeierlichkeiten in den Städten Ahlen, Beckum, Sendenhorst, Warendorf und im Wadersloher Ortsteil Liesborn für die Polizei eher ruhig. Rund 41.500 Zuschauer sahen sich die Umzüge bei turbulentem Wetter an.

In Warendorf musste die Polizei bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten einschreiten und nahm zudem eine Strafanzeige wegen einer Sachbeschädigung auf.

In Beckum stellten Beamten bei einem 18-jährigen Karnevalsbesucher Betäubungsmittel sicher und nahmen eine Person nach einer Körperverletzung in Gewahrsam. Des Weiteren kam eine Fensterscheibe einer Gaststätte zu Bruch. Einem Besucher wurde während des Zuges das Handy aus seiner Hosentasche gestohlen. Für eine Jugendliche endete der Rosenmontag aufgrund ihrer Alkoholisierung im Krankenhaus.

Für Sendenhorst registrierte die Polizei eine gefährliche Körperverletzung durch eine Jugendliche, die im Zelt mit einem Gegenstand warf. Bei einer Person fanden die Einsatzkräfte Rauschgift und stellten es sicher. Für zwei junge Männer, 18 und 21 Jahre alt, endeten die Veranstaltungen aufgrund erteilter Platzverweise zur Verhinderung von Straftaten frühzeitig.

Bei den gezielten Jugendschutzkontrollen "Keine Kurzen für die Kurzen" wurden 16 alkoholisierte Jugendliche in die Jugendschutzstellen gebracht, eine Person in Warendorf und 15 in Sendenhorst. Die Betroffenen wurden im Anschluss den informierten Erziehungsberechtigten übergeben.

