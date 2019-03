Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Nach Einkauf beschädigtes Auto entdeckt

Warendorf (ots)

Am Montag, 4.3.2019, stellte ein Fahrzeugnutzer einen Schaden an seinem Auto fest, nachdem er zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt in Beckum, Grevenrede einkaufen war. Ein Unbekannter beschädigte die hintere linke Tür eines schwarzen Renault Zoe. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

