Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Everswinkel/Oelde-Sünninghausen Einsätze im Anschluss an die Umzüge

Warendorf (ots)

An den Karnevalsumzügen am Sonntag, 03.03.2019, in Everswinkel und Oelde-Sünninghausen nahmen jeweils etwa 3.000 Besucher teil. Während die Umzüge friedlich verliefen, musste die Polizei bei den anschließenden Feierlichkeiten öfters einschreiten.

In Sünninghausen widersetzte sich ein 18-jähriger Oelder um 13.40 Uhr auf der Faulbaumstraße den Maßnahmen der Polizei. Diese war zuvor verständigt worden. Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann in Gewahrsam und brachten ihn in das Zentralgewahrsam zur Polizeiwache Ahlen. Um 18.30 Uhr kam es auf der Dorfstraße zu einer Körperverletzung. Auch hier widersetzte sich ein 20-Jähriger den polizeilichen Maßnahmen. Die Einsatzkräfte nahmen auch ihn in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache Ahlen.

In Everswinkel randalierte um 17.50 Uhr ein 22-Jähriger auf der Vitusstraße. Da der junge Mann auch durch die Einsatzkräfte nicht zu beruhigen war, nahmen sie ihn in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache Ahlen. Um 18.45 Uhr kam es auf der Bergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 20-Jährigen. Hierbei verletzte sich einer der Kontrahenten leicht. Auf der Vitusstraße belästigte um 20.10 Uhr ein 22-jähriger aus Warendorf andere Feiernde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erteilten dem Mann einen Platzverweis und übergaben ihn an die erziehungsberechtigte. Gegen 21.15 Uhr kam es in im Festzelt auf der Bergstraße zu zwei weiteren Körperverletzungen. Auch hier nahmen die Einsatzkräfte einen 22-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Bei den mit dem Ordnungsamt durchgeführten Jugendschutzkontrollen fiel in Everswinkel eine 16-Jährige auf. Die Einsatzkräfte brachten sie zum Rathaus und übergaben sie dort an den Erziehungsberechtigten.

