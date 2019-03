Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. BMW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Sonntag, den 03.03.2019, um 15.25 Uhr, in Ahlen. Ein 18-jähriger Ahlener befuhr mit seinem BMW die Schachtstraße in Richtung stadtauswärts. Bei dem Versuch, nach rechts auf die Bergamtsstraße abzubiegen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Pkw eines 26-jährigen Ahleners. Anschließend flüchtete der 18-Jährige von der Unfallstelle. Da Zeugen sich das Kennzeichen des BMW gemerkt hatten, konnte der Fahrer schnell ermittelt werden. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des 18-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell