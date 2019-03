Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw brannte

Warendorf (ots)

Am Samstag, 2.3.2019 geriet gegen 17.00 Uhr ein Auto auf der Hammer Straße in Ahlen in Brand. Das Feuer dürfte aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen sein und breitete sich auf das gesamte Fahrzeug aus. Kräfte der Feuerwehr Ahlen löschten den Brand. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

