Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Statiker nach Verkehrsunfall erforderlich

Warendorf (ots)

Am Samstag, 2.3.2019, kam es gegen 9.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Oelder Westring, bei dem im Anschluss ein Statiker erforderlich war.

Eine 72-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Pkw hinter einer Kolonne die Straße Westring in Richtung Ennigerloher Straße. Sie beabsichtige die vor ihr fahrenden Fahrzeuge, einen Bagger, einen Pkw und einen Lkw zu überholen. Alle drei vor ihr befindlichen Fahrzeugführer hatten den Blinker gesetzt, um nach links in die Gronowskistraße abzubiegen. Als die Seniorin die Situation erkannte, wich sich nach links aus. Dabei verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Grünstreifen und prallte gegen eine von mehreren nebeneinader gebauten Garagen. Dadurch wurden die Garagen so stark beschädigt, dass Einsturzgefahr bestand. Zwei in den Garagen stehende Fahrzeuge wurden durch Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Um die Statik der Garagen festzustellen, zog der informierte Mitarbeiter der Stadtverwaltung einen Statiker hinzu. Nach einer ersten Schätzung dürfte der Sachschaden um 33.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell