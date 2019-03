Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Brand eines leerstehenden Kotten

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 02.03.2019, um 17.45 Uhr, bemerkte eine Zeugin eine starke Rauchentwicklung an einem leerstehenden Kotten an der Stromberger Straße. Nach kurzer Zeit stand der vordere Dachstuhl des landwirtschaftlichen Gebäudes in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Die Zeugin hatte kurz zuvor noch sechs Jugendliche auf dem Gelände beobachtet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte die Brandstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 15000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

