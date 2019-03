Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Autofahrer verursacht Verkehrsunfall, Fluchtversuch scheitert

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Samstag, den 02.03.2019, um 07.50 Uhr, in Drensteinfurt. Ein 23-jähriger Drensteinfurter befuhr mit seinem Pkw die Josefstraße in Richtung Goethestraße. Beim Abbiegen auf die Schützenstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Betonkübel. Der 23-Jährige versuchte zunächst, von der Unfallstelle zu flüchten, musste seine Fahrt aber aufgrund der schweren Schäden an seinem Fahrzeug abbrechen. Eine Zeugin forderte den Unfallfahrer auf, vor Ort auf die Polizei zu warten. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 23-Jährigen. Sie ordneten daraufhin eine Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Es entstand ein Sachschaden von 1200 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell