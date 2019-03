Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Hupe löste Polizeieinsatz aus

Warendorf (ots)

Ein technischer Defekt an einem Werttransport Fahrzeug hat am heutigen Samstagvormittag (02.03.2019) gegen 09.00 Uhr einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Transporter befuhr den August-Wessing Damm in Warendorf, als er mit einem "Dauerhuben" auf sich aufmerksam machte. Ein Passant verständigte die Polizeileitstelle. Da aufgrund der Gesamtumstände ein Überfall nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Leitstelle der Polizei Warendorf weitere polizeiliche Maßnahmen ein. Unter anderem kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Werttransporter konnte letztlich auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in Ennigerloh angetroffen und überprüft werden. Es stellte sich heraus, das an dem Fahrzeug ein technischer Defekt vorlag der das "Dauerhupen" ausgelöst hatte. Das Fahrzeug wurde vor Ort getauscht, die Fahrer konnten ihre Fahrt anschließend fortsetzen.

