Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Technischer Defekt löst erneut Zimmerbrand aus

Warendorf (ots)

Ein technischer Defekt an einem Kabel löste am Freitag, den 01.03.2019, um 12.15 Uhr, erneut einen Brand in einem Einfamilienhaus auf dem Dillweg aus. Bereits am 26.02.2019 musste die Feuerwehr ausrücken, um ein Feuer in dem Gebäude zu löschen. Diesmal waren ein Wohnzimmerschrank und eine Gardine in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Jedoch brachten Rettungskräfte den 57-jährigen Hausbewohner und seinen 15-jähriger Sohn mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit nicht fest.

