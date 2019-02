Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Ergänzung zur Pressemitteilung vom 27.2.2019, 11:43 Uhr

Warendorf (ots)

Der am Dienstagabend (26.2.2019) in Freckenhorst festgenommene 37-Jährige befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Der Freckenhorster steht im Verdacht bei einer Auseinandersetzung mehrerer beteiligter Personen einen 22-Jährigen mit einem Messerstich schwer verletzt zu haben. Der Geschädigte wurde in der Nacht zu Mittwoch noch operiert, Lebensgefahr besteht nicht.

Polizisten führten den 37-Jährigen einer Amtsrichterin am Amtsgericht Warendorf vor. Diese erließ gegen den Tatverdächtigen antragsgemäß Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr.

