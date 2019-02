Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfall mit Flucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.02.2019, zwischen 07.45 Uhr und 18.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Firmenparkplatz an der Oelder Straße einen geparkten blauen VW Golf. An dem Golf wurde gelber Lackabrieb vom Fahrzeug des flüchtigen Verursachers festgestellt. Dieser setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Zeugen des Verkehrsunfalls sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Beckum unter der Telefonnummer 02521-9110 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

