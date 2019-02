Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Sachbeschädigung an PKW

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch, 27.02.2019, zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr, einen geparkten PKW auf der Otto-Schott-Straße in Ahlen. An dem schwarzen Daimler wurde der Lack im Bereich des Daches und der Beifahrerseite durch einen unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen

