Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Führerschein nach Verkehrsunfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.02.2019, gegen 22.03 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Wetter in Beckum mit seinem PKW Ford die Stromberger Straße stadteinwärts. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand abgestellten Anhänger. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch in der Atemluft des 23-Jährigen fest. In der Polizeiwache Beckum wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell