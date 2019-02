Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Vandalen wüten im alten Schulgebäude

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 22.02.2019, und Dienstag, 26.02.2019, drangen unbekannte Täter in ein ehemaliges Schulgebäude auf dem Schulkamp in Wadersloh ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Hier wüteten die Vandalen in mehreren Räumen. Sie zerschlugen Fensterscheiben und vorgefundenes Porzellangeschirr und beschädigten das noch teilweise vorhandene Mobiliar. Im Hauptgebäude beschädigten die Täter zudem eine Wand. In einem leerstehenden Klassenraum setzten sie auf einem Tisch Papier in Brand. Die Täter flüchteten danach unerkannt. Personen, die im Bereich der ehemaligen Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

