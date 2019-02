Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Kaminbrand durch Feuerwehr gelöscht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 26.02.2019, um 10.05 Uhr, kam es in der Bauernnschaft Köntrup zwischen Ostenfelde und Oelde zu einem Kaminbrand. Ein Mitarbeiter stellte einige Zeit nach dem Anzünden des Kamins in der Werkstatt Brandgeruch fest. Als er in der Werkstatt nachschaute bemerkte er, dass die Flammen aus dem Kamin schlugen. Er informierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Durch den Brand entstand kein Gebäudeschaden. Während der Löscharbeiten leiteten Einsatzkräfte den Verkehr einseitig an der Einsatzstelle vorbei.

