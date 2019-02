Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mutmaßlicher Ladendieb in Untersuchungshaft

Warendorf (ots)

Seit Samstag, 23.02.2019, befindet sich ein mutmaßlicher Ladendieb auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft.

Der 32-jährige Hammer steht im Verdacht am Freitag, 22.02.2019, mehrere Bekleidungsgegenstände aus einem Geschäft auf der Straße In der Geist in Oelde gestohlen zu haben. Angestellte hatten den Diebstahl beobachtet und den Mann festgehalten. Sie übergaben ihn der Polizei. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen stellten die Beamten das Diebesgut sicher. Aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls nahmen die Beamten den Hammer fest.

Polizisten führten den Tatverdächtigen einer Richterin am Amtsgericht Beckum vor. Diese erließ wegen Wiederholungsgefahr antragsgemäß Untersuchungshaft gegen den 32-Jährigen.

