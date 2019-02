Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf/Oelde. Gestohlene EC-Karten eingesetzt - Fahndung nach Tatverdächtigen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 09.10.2018, stahl eine unbekannte Person einer 71-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in Warendorf die Geldbörse. Mit der darin befindlichen EC-Karte versuchte eine bislang unbekannte männliche Person an einem Geldautomaten in Warendorf Geld abzuheben. Am Dienstag, 13.11.2018, war eine 84-jährige Frau in einem Schreibwarengeschäft in Oelde Opfer eines Taschendiebstahls. Mit der erbeuteten EC-Karte hob die gleiche männliche Person kurz nach dem Diebstahl an einem Geldautomaten in Oelde Geld ab.

Bei den Abhebungen wurde der unbekannte Geldabheber fotografiert. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@ppolizei.nrw.de entgegen.

