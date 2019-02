Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. 22-jähriger in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

In Gewahrsam nahm die Polizei einen 22-jährigen Mann aus Beckum, der am Freitag, 22.02.2019, um 23.45 Uhr, auf der Von-Büren-Allee in Oelde trotz Hausverbot ein Lokal betreten wollte. Dem jungen Mann wurde zuvor vom Betreiber ein Hausverbort erteilt. Trotzdem versuchte er immer wieder in die Lokalität zu gelangen. Auch als die verständigte Polizei am Einsatzort eintraf, versuchte sich der Mann immer wieder Zutritt zu verschaffen. Da er einem Platzverweis nicht nachkam nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam und brachten ihn in das Zentralgewahrsam zur Polizeiwache Ahlen.

