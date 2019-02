Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen - Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am 24.02.19, gegen 14.15 Uhr kam es in Oelde-Sünninghausen auf der Straße Heilbrink zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 88-jähriger Wadersloher hatte mit seinem VW Golf einen abgeparkten Mitsubishi beschädigt und war anschließend vom Unfallort geflüchtet. Durch aufmerksame Zeugen wurde das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges abgelesen. So konnte der Verursacher ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 600,- Euro.

