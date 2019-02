Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 23.02.2019, um 22.45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Ahlener mit seinem Pkw die B58 von Beckum-Roland kommend in Richtung Ahlen. Am Kreisverkehr Brulands Eck verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 23-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich Verdacht, dass der Ahlener zum Unfallzeitpunkt unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin besaß er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden betrug circa 12500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell