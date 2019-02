Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - Exhibitionist aufgetreten, Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am 23.02.19, gegen 08.50 Uhr zeigte sich am Werseweg in Beckum eine unbekannte männliche Person in schamverletztender Art und Weise. Die männliche Person befand sich auf dem Werseweg in einer Unterführung, wo er sein erigiertes Glied entblößte. Als eine Zeugin mit einem Fahrrad an ihm vorbeifuhr, schaute er sie an, unterbrach sein Tun aber nicht. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der Tatverdächtige trug bei Tatausführung einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen, schwarzweiße Turnschuhe und eine Wollmütze. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Beckum unter Telefon 02521-9110 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell