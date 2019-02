Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh - Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Ein 67-jähriger Albersloher fuhr am 23.02.19, gegen 11.30 Uhr die Ludgerusstraße in Albersloh in Richtung Norden. Unmittelbar vor einer Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug zunächst auf die Gegenfahrbahn. Anschließend kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier berührte er linksseitig mit seinem Daihatsu einen Lichtmast und kollidierte anschließend mit dem dortigen Maschendrahtzaun des angrenzenden Grundstücks. Danach fuhr er gegen einen am Grundstücksrand stehenden Obstbaum, an dem er zum Stillstand kam. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 67-jährige schwer verletzt und mittels einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

