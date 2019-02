Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Dümmert

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 21.02.2019 stellte eine Fahrzeugführerin ihren weißen Madza auf dem Parkplatz Dümmert in Telgte ab. In der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 19.30 Uhr wurde der Madza beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ermittelt die Polizei in einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

