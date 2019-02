Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Sachbeschädigung in Heinrich-Tellen-Schule geklärt

Warendorf (ots)

Geklärt ist eine Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 21. und 22. Dezember 2018 in der Warendorfer Heinrich-Tellen-Schule sowie auf dem Außenglände ereignete. Drei Heranwachsende, 19 und 20 Jahre alt, zeigten sich geständig. Das Trio brach zunächst in das Gebäude ein, wo es nahezu sämtliche Räume und Flure verwüstete. Des Weiteren gelangten sie an Fahrzeugschlüssel von Transportern, die auf dem Hof standen. Damit fuhren die Tatverdächtigen auf dem Gelände herum und beschädigten neben den Fahrzeugen auch verschiedene Spielmöglichkeiten erheblich. Bei der Tat entwendeten die Heranwachsenden elektronische Geräte, Werkzeuge und eine Geldkassette mit Bargeld. Ein Teil des Diebesguts konnte später sichergestellt werden.

Neben dem Ermittlungsverfahren kommen erhebliche zivilrechtliche Forderungen auf die drei zu, die aus Warendorf, Beelen und Sassenberg stammen. Denn der durch die Tat entstandene Sachschaden liegt im oberen fünfstelligen Bereich.

