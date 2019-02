Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten.

Warendorf (ots)

Am 20.02.2019 befuhr 22-jährige Beckumerin mit ihrem Pkw den Tollkamp aus Richtung Beckumer Straße kommend in Richtung Beckum. Nachdem sie auf die rechte, unbefestigte Bankette geraten war, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug streifte zunächst rechtsseitig einen Straßenbaum. Beim Versuch gegenzulenken stellte sich der Pkw quer und geriet frontal vor einen weiteren Straßenbaum. Die 22-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

