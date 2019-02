Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Rollerfahrerin schwer verletzt.

Warendorf (ots)

Am 20.02.2018 gegen 14:00 Uhr befuhr eine 20-jährige Hoetmarerin mit ihrem Roller die L 547 in Richtung in Richtung Tönnishäsuchen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 58-jähriger Ennigerloher mit seinem Pkw die K 20 aus Richtung Westkirchen kommend, in Richtung Hoetmar. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der Rollerfahrerin, die sich dabei Verletzungen zuzog, die einen stationären Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. Sie wurde dazu mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell