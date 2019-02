Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeugen nach Unfallflucht gesucht.

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 19.02.2019, zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr, ereignete sich auf einem "Aldi-Parkplatz" in Beckum, Cheruskerstraße, eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen auf dem Parkplatz geparkten grauen Honda Civic. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Personen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

