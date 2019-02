Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 19.02.2019, zwischen 07.30 Uhr und 09.00 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz an der Straße Schleiten in Sendenhorst eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen auf dem Parkplatz geparkten schwarzen Ford C-Max. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

