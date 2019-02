Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Hausbewohner überwältigten Eindringling

Warendorf (ots)

Am 19.02.2019 gegen 15:00 Uhr verschaffte sich ein 33-Jähriger aus Hamm unerlaubt Zugang in ein freistehendes Einfamilienhaus am Bahnhofsplatz. Dort wurde er durch den Haushund gestellt. Die im Haus anwesende 10-jährige Tochter und der 15-jährige Sohn fanden ihn auf der Couch sitzend vor und informierten unverzüglich ihren Vater. Dem 50-Jährigen gelang es, gemeinsam mit seinem 52-jährigem Bruder, den renitent werdenden Eindringling bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Polizei nahm den alkoholisierten Hammer, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt, fest und brachte ihn in das Polizeigewahrsam.

