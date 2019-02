Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schüler angehalten und geschlagen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 19.02.2019, um 13.50 Uhr, hielt ein Jugendlicher einen 13-jährigen Schüler im Westpark von Beckum auf und schlug ihn. Der 13-Jährige war mit seinem Fahrrad im Westpark unterwegs, wo ihn ein unbekannter Jugendlicher anhielt und aufforderte, seine Schultasche herauszugeben. Als der Schüler die Herausgabe verweigerte, schlug der Jugendliche dem Jungen in den Bauch und gegen die Schulter. Als sich ein unbekannter Zeuge nähert flüchtet der Jugendliche mit seinem Fahrrad. Der Jugendliche war etwa 16 bis 18 Jahre alt, 160 Zentimeter groß und hatte dunkelbraune, lockige Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pulli mit gelber Aufschrift und einer dunkelblauen Jogginghose. Neben seinem Fahrrad führte der Unbekannte einen Rucksack mit. Der unbekannte Zeuge und Personen, die Angaben zu dem Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell