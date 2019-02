Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 9-jähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 19.02.2019, um 07.35 Uhr, auf der Dolberger Straße in Ahlen ereignete, verletzte sich ein 9-jähriges Kind schwer. Die 9-jährige Schülerin ging aus Richtung Mecklenburger Stra0e kommend über den Gehweg der Dolberger Straße. In Höhe der Hausnummer 105 lief die Schülerin auf die Fahrbahn, um zu dem auf der anderen Straßenseite in einer Bushaltestelle stehenden Bus zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 57-jährigen Autofahrers. Dieser befuhr die Dolberger Straße in Fahrtrichtung Dolberg. Durch den Zusammenstoß stürzte die Schülerin zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

