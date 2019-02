Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Beifahrerin leicht verletzt

Warendorf (ots)

Eine leichtverletzte Beifahrerin und ein Sachschaden sind die Bilanze eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 18.2.2019, gegen 13.10 Uhr im Einmündungsbereich Vorhelmer Weg/Ahlener Straße/Dorffelder Straße in Vorhelm ereignete. Ein 25-jähriger Ennigerloher befuhr mit seinem Pkw den Vorhelmer Weg in Richtung Vorhelm. Er bog mit dem Auto nach links auf die Dorffelder Straße ab und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 70-jährigen Ahleners zusammen. Hierbei verletzte sich eine 16-Jährige aus Freren, die im Pkw des 25-Jährigen mitfuhr. Rettungskräfte brachten die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

