Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrer eines weißen Jeep gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines weißen Jeeps, der am Montag, 18.2.2019, gegen 12.15 Uhr den Wetterweg in Ahlen befuhr. Eine 35-Jährige befand sich mit ihrem Auto hinter dem Jeep. Beide fuhren in Richtung Schachtstraße und mussten aufgrund einer Verkehrssituation bremsen. Danach rollte der Jeep auf den dahinter befindlichen Opel Meriva der Ahlenerin und beschädigte diesen. Der Fahrzeugführer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell