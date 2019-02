Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Heiligenfigur beschädigt - Täter gesucht

Warendorf (ots)

Zwischen Samstagvormittag (16.2.2019) und Montagmorgen (18.2.2019) beschädigten unbekannte Personen eine Heiligenfigur an der Straße Am Weingarten in Freckenhorst. Der oder die Täter stahlen den metallenen Bischofsstab und verursachten erheblichen Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

