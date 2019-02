Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannter betrat unbefugt Wohnung - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 18.2.2019, gegen 10.05 Uhr, schellte ein Unbekannter an einem Haus an der Schützenstraße in Ahlen. Der Wohnungsinhaber öffnete die Tür und der Unbekannte bot ihm zunächst Lederjacken und eine Uhr zum Verkauf an. Dann betrat der Tatverdächtige gegen den Willen des Ahleners das Haus, der alleine war. Dort öffnete er in mehreren Räumen Schubladen sowie Schränke und verließ anschließend das Gebäude. Nach Informationen des Seniors habe der Unbekannte nichts gestohlen.

Der Tatvedächtige ist etwa 50 Jahre alt, circa 1,79 Meter groß, hat eine schlanke Statur und trug eine schwarze Kappe sowie eine schwarze Jacke. Die Gesamterscheinung wird als gepflegt beschrieben. Der Mann sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent und hatte eine schwarze Plastiktüte dabei.

Wo ist der Unbekannte noch aufgetreten? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Hinweis der Polizei: Um sich vor dem Betreten von fremden Personen in die eigenen vier Wände zu schützen, kann eine vorgelegte Türsperre helfen. Über weitere technische Möglichkeiten informieren die technischen Fachberater der Polizei. Sie sind erreichbar unter der Telefonnummer 02581/600-281 oder -287 sowie per E-Mail kpo.warendorf@polizei.nrw.de.

