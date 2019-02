Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Raubüberfall auf Fußgänger

Warendorf (ots)

Ein Raubüberfall ereignete sich am Sonntag, den 17.02.2019, um 05.00 Uhr, im Bereich einer Arztpraxis an der Münsterstraße. Drei bislang unbekannte Täter sprachen einen 38-jährigen Fußgänger an. Als dieser nicht antwortete, schlug einer der Drei den Everswinkeler zu Boden, so dass dieser das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, fehlten sein Mobiltelefon und Bargeld. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor. Einer der Täter sprach mit russischem Akzent. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell