Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand auf Balkon

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 17.02.2019, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 01.04 Uhr zu einen Brand auf dem Balkon einer Wohnung an der Mörikestraße in Ahlen gerufen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden auf dem Balkon und der Hausfassade. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell