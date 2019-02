Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall auf Parkplatz zwischen Krad und PKW

Warendorf (ots)

Ein 56-jähriger Beckumer beabsichtigte, am Samstag, 16.02.2019, 20.45 Uhr mit seinem PKW VW in Ahlen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hammer Straße vorwärts in eine freie Parkbucht einzuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Kradfahrer aus Ahlen, der mit seiner KTM über diese Parkfläche fuhr. Beide Fahrzeugführer versuchten noch einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang nicht, der Kradfahrer verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 12.000 Euro. Die Eltern des 17-Jährigen erhielten Kenntnis und erschienen an der Unfallstelle.

