POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.02.2019, gegen 18.30 Uhr, befuhren ein 18-Jähriger aus Versmold mit seinem Seat, ein 18-jähriger Versmolder mit seinem Hyundai sowie eine 53-Jährige aus Versmold mit ihrem Passat in Sassenberg die Versmolder Straße in Richtung Versmold hintereinander her. In Höhe der Vechtestraße überquerte ein von rechts kommendes Reh die Fahrbahn.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremsten die 18-Jährigen ihre PKW stark ab. Die 53-Jährige bremste ebenfalls ab, konnte einen Zusammenstoß mit dem vor ihr fahrenden Hyundai allerdings nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai auf den Seat geschoben. Der 18-Jährige Seatfahrer wurde leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 3.600 Euro. Zu einer Kollision mit dem Rehwild kam es nicht.

